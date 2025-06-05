Türk Hayırseverler, Kurban Bayramı'nda Malavi'deki Yetimlere Yardımda Bulundu

Türk Hayırseverler, Kurban Bayramı'nda Malavi'deki Yetimlere Yardımda Bulundu
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Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla Malavi'de yetimlere yardım malzemeleri dağıttı. Vakfın gönüllüleri, Muhammed Girl İslamic Academi yetimhanesindeki çocuklarla vakit geçirdi ve Türk hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen hediyeleri sundu.

Türkiye'de hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen yardımlar, Kurban Bayramı dolayısıyla Malavi'de bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekiplerince yetimlere teslim edildi.

"Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında ülkede bulunan vakfın 12 kişiden oluşan gönüllü ekibi, Muhammed Girl İslamic Academi yetimhanesine ziyarette bulundu.

Yetimlerle yakından ilgilenen TDV ekibi, çeşitli hediyeler verdikleri çocuklarla oyun oynayıp vakit geçirdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla yetimhanede bulunan çocuklara, Türk hayırseverlerin desteğiyle temin edilen yardım malzemeleri dağıtıldı.

"Türkleri görmekten çok mutluyum"

TDV gönüllüsü Furkan Avcı, AA muhabirine, vakfın kurban organizasyonu kapsamında gönüllü ve görevlilerle bölgedeki yetimhaneyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Çocukların yetimhanede hem konakladığını hem de eğitim gördüğünü aktaran Avcı, "İnşallah bayram günü geldiğinde vatandaşlarımızın, Türk halkımızın verdiği vekalet kurbanların burada kesimini yapıp dağıtımını sağlayacağız. Gelmiş olduğumuz ülke dünyanın en fakir 4 ülkesinden biri. Buraya gelirken onlarca, yüzlerce insan gördük. Hepsinin çok muhtaç olduklarını gördük. Hayatları, yaşam şartları çok zor. Buna şahit olduk." diye konuştu.

Malavi Müslüman Derneği Genel Sekreteri Amin Timbele de Türkleri Malavi'de görmekten çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Buraya Türkler dışında hiçbir milletin gelmediğini vurgulayan Timbele, "Bizi unutmayın. Her sene geliyorsunuz, gelmeye de devam edin. Sizin yardımlarınızdan dolayı burada güzel şeyler yapabiliyoruz. Türkleri görmekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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