1) MSB: TÜRK HAVA SAHASINA GİREN BALİSTİK MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş arazilere düştüğünü, can kaybı ve yaralanma olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye'nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz" denildi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk hava sahasına giren balistik füzenin imhasına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, "İran'dan ateşlenip ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik füze, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Gelişme, ilk andan itibaren tüm kurumlarımız tarafından yakından takip edilmiş; gerekli savunma ve güvenlik tedbirleri derhal devreye alınmıştır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tam bir eş güdüm içerisinde hareket etmektedir. Türkiye'nin hava sahasının ve sınır güvenliğinin korunması konusunda devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyededir" dedi.

'ÇATIŞMALARIN YAYILMAMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Duran, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmamasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarımızdan teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon bulunan içeriklere karşı hassasiyet göstermelerini; yalnızca resmi makamlarımız tarafından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

'HEMEN OLAY YERİNE İNCELEME EKİPLERİ GELDİ'

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına girince NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilen balistik mühimmatın parçaları Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'ne düştü. Mahallede oturan Ramazan Akpınar, "Füzenin parçası düşmüş, çok büyük bir gürültü geldi. İş makinesi operatörlerini fark edip, füzenin parçalarına baktığını gördük. Bir patlama olmadı alevli şekilde. Sadece havadan düşmenin etkisiyle onun bir sesi geldi. Geldiğimizde burada bir füze parçası gördük. Buradaki arkadaşlar, jandarmayı haber verdiler; hemen olay yeri inceleme ekipleri geldi. Füze düşeceğine ihtimal dahi vermiyorduk, sesi duyup çıkınca gördük. Binaların herhangi bir zararı olmadı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı