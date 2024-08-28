Üye Girişi
Haberler

Türk Hava Kuvvetleri'nin 16'ncı komutanı emekli Orgeneral Halil Sözer son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybeden Türk Hava Kuvvetleri'nin 16'ncı komutanı emekli Orgeneral Halil Sözer için resmi cenaze töreni düzenlendi. Törene birçok askeri yetkili ve Sözer'in ailesi katıldı. Sözer'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

YAŞLILIĞA bağlı olarak dün 101 yaşında yaşamını yitiren Türk Hava Kuvvetleri'nin 16'ncı komutanı emekli Orgeneral Halil Sözer için 1'inci Ordu Komutanlığı'nda resmi cenaze töreni düzenlendi. Büyük Selimiye Camii'nde cenaze namazının kılınmasının ardından Sezer'in naaşı top arabasına alındı. 1'inci Ordu Komutanlığı içerisinde askeri bando eşliğinde resmi geçiş yapılmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin 16'ncı komutanı emekli Orgeneral Halil Sözer, yaşlılığa bağlı olarak dün 101 yaşında yaşamını yitirmişti. Sözer için bugün 1'inci Ordu Komutanlığı'nda resmi cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, eski kuvvet komutanları, emekli generaller, Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarından subay ve astsubaylar ile Sözer'in ailesi ve sevenleri katıldı.

1'İNCİ ORDU KOMUTANLIĞİ'NDA RESMİ TÖREN YAPILDI

Öğle namazını müteakip Büyük Selimiye Camii'nde Sözer için cenaze namazının kılındı. Ardından ise Sözer'in naaşı askeri manga omuzlarında top arabasına alındı. 1'inci Ordu Komutanlığı içerisinde askeri bando ve eşliğinde yapılan saygı yürüyüşünün ardından Sözer'in Türk Bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına alındı. Halil Sözer'in naaşı daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

HALİL SÖZER KİMDİR?

1923'te Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğan Halil Sözer, 1943'te Işıklar Askeri Lisesini, 1945'te de Harp Okulu'nu bitirdi. Birçok ilde çeşitli görevlerde bulunmasının ardından 1983 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. 3 yıl bu görevi sürdüren Sözer 1986 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Sözer'in TSK Altın Şeref Madalyası ve TSK Üstün Hizmet Madalyası bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Hava Kuvvetleri Orgeneral Dünya Yaşam Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 28 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Ölümüne Aşk Filmi: Oyuncuları, Konusu ve Detayları Bizim Köylü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Köylü filmi ne zaman, nerede çekildi? İyi Aile Çocuğu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İyi Aile Çocuğu filmi ne zaman, nerede çekildi? Nalan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nalan filmi ne zaman, nerede çekildi? Neşeli Günler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Neşeli Günler filmi ne zaman, nerede çekildi? Shrek 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Shrek 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Dursun Özbek istifa edecek mi, Galatasaray yönetimde istifa eden yönetici var mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Ağustos Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Süper hücre (Supercell) nedir? Süper hücre yağışı ne, nasıl oluşur? Trabzonspor- St. Gallen UEFA Konferans Ligi play- off maçı ne zaman? Trabzonspor- St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Az önce deprem mi oldu? 28 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 28 Ağustos altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Canlı izleme linki! 28 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Ahmet Akın kimdir? Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kaç yaşında ve nereli? SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 28 Ağustos deprem mi oldu? Son dakika deprem gelişmeleri... Gamze Karta kimdir? Gamze Karta'nın kızı Masal neden öldü? Öykü Karta, Gamze Karta'nın gerçek kızı mı? Tarihte bugün ne oldu? 28 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? E- OKUL KURA ÇEKİMİ: İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 1. Sınıf şube sorgulama 2024 Chia tohumu nedir? Chia tohumu nerede satılır? Chia tohumunun faydaları nelerdir?
title