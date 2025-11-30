Türk Hat Sanatı Üzerine Düşünceler Konferansı Tunus'ta Gerçekleşti

Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türk Hat Sanatı Üzerine Düşünceler" konferansında Prof. Dr. Mehmet Hüsrev Subaşı, Tunuslu sanatseverlere Türk hat sanatının tarihini, gelişim sürecini ve İslam dünyasındaki yerini anlattı.

Konferansa, Türkiye'nin Tunus Eğitim Müşaviri Emin Soysaç, YEE Tunus Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir, Tunus'taki Türk kurum temsilcileri ile Tunuslu hattatlar ve sanat öğrencileri katıldı.

Konferansın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Subaşı, Tunus'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek İstanbul'dan gelen akademisyenlerle Kayrevan Ulu Camisi ve İslam Eserleri Müzesi gibi önemli merkezlerde incelemelerde bulunduklarını belirtti.

"Türklerin hat sanatına katkısı İslam dünyasında ittifakla kabul görüyor"

Türk hat ekolünün özellikle Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid dönemlerinden itibaren belirginleştiğini vurgulayan Subaşı, İstanbul'da güçlü bir üslubun ortaya çıktığını söyledi.

"Türklerin hat sanatına hizmetleri konusunda bütün İslam dünyasında ittifakla kabul görüldüğünü" ifade eden Subaşı, Ahmed Şemseddin Karahisari, Mustafa Rakım, Kazasker Mustafa İzzet ve Sami Efendi gibi büyük ustaların hattın estetik ufkunu genişlettiğini kaydetti.

Talik hattında ise Mehmet Esad Yesari ile oğlu Yesarizade Mustafa İzzet'in kurucu nitelikte bir ekol oluşturduğunu belirten Subaşı, geleneğin Cumhuriyet döneminde Hamid Aytaç, Necmeddin Okyay ve onların talebeleriyle devam ettiğini aktardı.

Uluslararası yarışmalarda Türk hattatlar öne çıkıyor

Son yıllarda çeşitli kurumlarca düzenlenen uluslararası hat yarışmalarında Türk hattatların istikrarlı biçimde derece aldığını ifade eden Subaşı, bunun Türkiye'deki geleneğin derinliğini ve devamlılığını gösterdiğini söyledi.

Geçen yıl vefat eden Hattat Hasan Çelebi'nin başta Arap ülkeleri olmak üzere geniş bir coğrafyadan çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini hatırlatan Subaşı, "İstanbul tarzı hala İslam dünyasında referans kabul ediliyor. Aileler çocuklarını Türkiye'ye gönderip bu sanatı yerinde öğrenmelerini istiyor. Bu da geleneğe olan güvenin ve saygının göstergesi." dedi.

"İslam dünyası bu mirasa sahip çıktıkça güçlü kalacaktır"

Tunus ile Türkiye arasındaki kültürel temasların önemine dikkati çeken Subaşı, Kayrevan'daki tarihi mekanların kendisinde güçlü bir etki bıraktığını belirterek, "İslam dünyası muazzam bir mirasa sahip. Bu mirası tanıdığımız, değerlendirdiğimiz ve gelecek nesillere aktarabildiğimiz sürece ayakta kalacağız." ifadelerini kullandı.