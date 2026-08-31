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Emekli İnşaat Teknikeri Türk Halk Oyunlarını Tabaklara İşliyor

Emekli İnşaat Teknikeri Türk Halk Oyunlarını Tabaklara İşliyor
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Ankara'da yaşayan emekli inşaat teknikeri İlhan Akmanlı, 20 yıl önce başladığı tabak boyama sanatında Türk halk oyunları figürlerini ve halk ozanlarını eserlerine işliyor. Yaklaşık 6-7 saatte tamamladığı tabakları yurt dışı gezilerinde büyükelçiliklere hediye eden Akmanlı, Türk kültürünü dünyada tanıtmayı hedefliyor.

ANKARA'da emekli inşaat teknikeri İlhan Akmanlı (68), Türk halk oyunları figürlerini tabaklara işleyerek yöresel kültürü yurt dışında tanıtıyor.

Sincan ilçesinde yaşayan emekli inşaat teknikeri İlhan Akmanlı, 20 yıl önce boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla tabak boyama sanatına başladı. Bir süre hobi olarak boyama yapan Akmanlı, ardından Türk kültürünü tanıtmak amacıyla halk ozanlarını ve halk oyunları figürlerini tabaklara işlemeye başladı. Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Ege yöresi ile Ankara Seymenleri gibi farklı yörelere ait halk oyunu motiflerini tabaklarına işleyen Akmanlı, ayrıca Aşık Veysel Şatıroğlu gibi halk ozanlarını da tabaklarına çizdi. Cam boyası ve selülozik tiner kullanarak bir tabağı yaklaşık 6-7 saatlik titiz bir çalışmayla tamamlayan Akmanlı, eserlerini Meksika, Tayland, Hindistan, Hollanda ve Macaristan gibi gezdiği ülkelere götürüp büyükelçiliklere hediye ediyor. Akmanlı, Türk halk oyunlarını dünyada tanıtmayı ve bu kültürün uzun yıllar saklanmasını amaçlıyor.

'AMACIM YÖRELERİ TANITMAK'

Tabak boyamaya çocuk figürleriyle başladığını belirten İlhan Akmanlı, "Çünkü onlar hazır halde geliyordu. Onları fotokopiyle çoğaltıp, tabağa aktarıp bunları resmetmek daha basitti. Basitten zora doğru gittim. Sonra insan figürü çizmeyi denedim. Yaptım, oldu ve bu şekilde devam ettim. İnsanları bu şekilde tabağa işlemek ve onlara da hediye etmek hoşuma gidiyor" dedi.

Ayrıca halk oyunlarıyla ilgilendiğini belirten Akmanlı, "Bütün yörelerden oyun oynuyorum. Hacettepe Kültür ve Sanat Topluluğu'nun kurucu üyesiyim, hem de oyuncusuyum. En sevdiğim yöre mesela Diyarbakır, Mardin yöresi, Zeybek. Mesela Elazığ yöresi oyunumuz var, Tokat var. Tokat kostümlerimiz otantik olduğu için çok güzel. Bunları da bildiğim için daha sonra halk oyunları figürlerini yapmaya başladım. Amacım yöreleri daha iyi tanıtmak. İnsanlar hangi yöreyi, nasıl oynadı, üzerinde ne giysi vardı; onu bilerek bu figürleri tabakları işliyorum. Bu figürleri büyük tabak üzerine işliyorum ki desenler daha çok belirgin olsun. Bunu gören hem bizim arkadaşlarımızın oyununu görüyor hem de hediye olarak bu onların arşivinde uzun yıllar saklanmış oluyor" diye konuştu.

Öte yandan Hacettepe Kültür ve Sanat Topluluğu bünyesindeki halk oyunları ekibinde yer aldığını ve yurt dışındaki dans yarışmalarına katıldığını kaydeden Akmanlı, yaptığı tabakları yurt dışı ziyaretlerinde büyükelçiliklere hediye ettiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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