"Hasretinle Yandı Gönlüm"ün unutulmaz sesi Seha Okuş aramızdan ayrıldı

Müjdat Gezen'in halası olan ses sanatçısı Seha Okuş, 98 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören Okuş'un cenaza namazı yarın Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak.

Türk halk müziği ve Yeşilçam'ın önemli seslerinden Seha Okuş, vefatıyla kültür-sanat camiasını derin üzüntüye boğdu. 1928 doğumlu usta sanatçı, "Hasretinle Yandı Gönlüm" gibi eserlerle geniş kitlelerin sevgisini kazandı ve uzun yıllar İstanbul Radyosu ile konserler ve eğitim çalışmalarıyla müzik hayatına katkıda bulundu.

Okuş'un vefatına ilişkin Müjdat Gezen Sanat Merkezinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Acımız büyük. Türk halk müziğinin büyük değeri, duayen sanatçımız, kurucumuz Müjdat Gezen'in çok kıymetli halası Seha Okuş hocamızı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm hayranlarına, sevdiklerine taziyelerimizi sunar, sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Uzun süredir tedavi gören ve son günlerde yoğun bakımda bulunan sanatçının cenaze namazı, yarın öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak.

SEHA OKUŞ KİMDİR?

Seha Okuş, 7 Nisan 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Okuş, İstanbul Belediye Konservatuvarının Türk Müziği Bölümünden 1958'de mezun oldu. Başarılı sanatçı, konservatuvarda Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gümeriç, Emin Ongan, Halil Bedi Yönetken, Nevzat Atlığ ve Mefharet Yıldırım'dan dersler aldı.
İstanbul Belediye Konservatuvarı ile İstanbul Radyosu'nda 35 yıl görev yapan sanatçı, 1990'dan itibaren Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin Halk Müziği Bölümünün başkanlığını ve repertuvar hocalığını yürüttü.

"Dönüş", "Mahpus", "Toprak Ana", "Açlık" ve "Kuma" filmlerinin müziklerini seslendiren Okuş'un 17 eserinden oluşan "Hasretinle Yandı Gönlüm" adlı albümü, Kalan Müzik tarafından 2002'de yayınlandı.

