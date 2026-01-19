Haberler

Sanatçı Halil Söyler, Sivas'ta anıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde, Türk Halk Müziği sanatçısı Halil Söyler, vefatının 62. yılında düzenlenen bir programla anıldı. Programa katılan sanatçılar, Söyler'in türkülerini seslendirdi ve etkinlikte onun kızı Gülsen Dönmez'e plaket verildi.

Türk Halk Müziği (THM) sanatçısı Halil Söyler, vefatının 62. yılında Sivas'ın Zara ilçesinde anıldı.

Zara Belediyesi ile Zaralılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince belediyenin düğün salonunda düzenlenen programda, eğitimci-yazar İsmail Hakkı Acar, taş plak döneminin önemli sanatçılarından Halil Söyler hakkında bilgi verdi.

Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları Pınar Pakoğlu, Yavuz Emin Kuruçaylı, ses sanatçıları İlbegüm Kesici Ay, Sinas Ay, Has Zara Geceleri Topluluğu ve Söyler'in torunu Emine Dönmez İçoğlu'nun sahne aldığı programda, Söyler'in türküleri seslendirildi.

Progdamda, Söyler'in kızı Gülsen Dönmez'e plaket verildi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, AA muhabirine, "Türk müziğine değerli eserler kazandıran taş plak döneminin önemli sanatçılarından Zaralı Halil Söyler'i, 1964 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Sivas'ın zengin müzik kültürü içerisinde de önemli bir yeri olan Söyler'i, vefatının 62. yılında rahmet ve minnetle andık." dedi.

Programa, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Tapu ve Kadastro 20. Bölge Müdürü Suzi Güzel, Zaralılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık ve yönetimi, Sadak Dağcılık Kulübü yönetimi, ilçe protokolü, muhtarlar ile çok sayıda davetli katıldı.

