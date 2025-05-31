Türk Hacı Adayları, Hac İçin Kutsal Topraklara Geçti

Türk Hacı Adayları, Hac İçin Kutsal Topraklara Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hac farizasını yerine getirmek üzere Medine'ye ulaşan Türk hacı adayları, buradan Mekke'ye geçerek Kabe'yi ziyaret etmeye başladı. Medine'de önemli İslam mekanlarını ziyaret eden hacı adayları, dua ve ibadetlerini gerçekleştiriyor.

Hac farizasını yerine getirmek için ilk olarak Mediye'ye gelen Türk hacı adayları ve diyanet görevlileri buradan Mekke'ye geçiş yaptı.

Hac için kutsal topraklara gelen hacı adayları, ilk olarak Medine'de Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etti. Burada Hazreti Muhammed ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamlayan hacı adayları, dua etti.

Türk hacı adayları, sahabe mezarlarının bulunduğu Cennet-ül Baki'yi ve "İslam'ın ilk mescidi" olarak anılan Kuba Mescidi'ni, Mescid-i Kıbleteyn ile Uhud ve Hendek savaşlarının yaşandığı mekanları ve Okçular Tepesi'ni ziyaret etti.

Medine'deki ziyaretlerini tamamlayan Türk hacı adayları ile Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri Mekke'ye geçti.

Otellerine yerleşen hacı adayları Kabe'yi ziyaret ediyor. Dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf eden ve tavaf namazı kılan hacı adayları, Safa ile Merve tepeleri arasında say yapıyor.

Sayın bitirilmesinin ardından umreyi tamamlayanlar ise tıraş olarak ihramdan çıkıp, hac gününü ibadetlerle bekliyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
Hindistan, savaş uçaklarının Pakistan tarafından düşürüldüğünü ilk kez doğruladı

Pakistan'dan büyük darbe! Hindistan kaybını ilk kez doğruladı
İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'tan rüşvet iddiası: Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar verdim

Son operasyonun itirafçısından "1 milyon dolar" iddiası
Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu

Çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin efsanesi Okocha'dan Galatasaraylıları sevindirecek Osimhen sözleri

Fenerbahçe efsanesinden Galatasaraylıları sevindirecek Osimhen sözleri
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular

Erdoğan'ın çağrısına uydular! 10 yıldır kimse ağzına sürmüyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mourinho'dan muhabirin o sorusuna olay cevap

Muhabirin o sorusuna olay cevap
Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko'da ilk ayrılık

Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko'da ilk ayrılık
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Skriniar'dan veda gibi açıklama: Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım

Maç sonunda veda gibi sözler: Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.