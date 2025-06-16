Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, İtalya Genelkurmay Başkanı'nı Ağırladı

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano'yu askeri törenle karşıladı ve ardından görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile Genelkurmay Karargahı'nda bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan İtalya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano'yu askeri törenle karşılamıştır" denildi.

TSK'nın diğer paylaşımında ise "Törenin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile İtalya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ve heyetler Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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