Türk gazetecilere 'Azerbaycan Basınının 150. Yılı' madalyası

Türk gazeteciler, "Azerbaycan Basınının 150. Yılı" madalyası ile ödüllendirildi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararnamesi ile ihdas edilen "Azerbaycan Basınının 150. Yılı" madalyası Azerbaycanlı ve Türk gazetecilere takdim edildi.

Anadolu Ajansı (AA) Asya ve Kafkasya Haberleri Müdürü Tolga Özgenç, Bakü muhabiri Ruslan Rehimov ve kameraman Resul Rehimov madalyaya layık görüldü.

TRT Azerbaycan Temsilcisi Murat Akkoç, muhabir Fatih Avanos ve kameraman Ahmet Halilov da ödül alanlar arasında yer aldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir de "Azerbaycan Basınının 150. Yılı" madalyası ile taltif edildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Kamil Nadirli ile Rafig Mecildi de madalya alırken, TRT World ve CNN Türk'ten muhabirler de madalya ile ödüllendirildi.

Madalyalar, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı tarafından takdim edildi.

Büyükelçi Akgün, ödül alan gazetecileri kutladı

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan'da faaliyet gösteren ve ödül alan Türk gazetecileri makamında kabul ederek kutladı ve başarı temennisinde bulundu.

Akgün, 2. Karabağ Savaşı'nda sadece cephede değil basın ve enformasyon alanında da büyük mücadele verildiğini söyledi

Ermeni lobisinin Azerbaycan karşıtı faaliyetlerini hatırlatan Akgün, "Türk basınının Azerbaycan'a desteği, burada yaşananları dünyaya anlatması önemli başarı sınavı oldu." dedi

Akgün, "TRT ve Anadolu Ajansının Azerbaycan'daki gerçekleri ve doğru fikirleri Türkiye'ye ve dünyaya anlatmasını büyük sosyal ve siyasi hizmet olarak da görmek lazım. Kurumlarımızın başarı elde etmeleri bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Türk medya kuruluşlarının Azerbaycan'da faaliyet gösteren çalışanlarına güvendiklerini vurgulayan Akgün, "Bu güzel haber aynı zamanda Türkiye için de sevindirici haber olmuştur. TRT ve Anadolu Ajansının kardeş Azerbaycan'daki başarılarının takdir edilmesi son derece önemlidir." diye konuştu.