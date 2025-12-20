"Bir Adam Yaratmak" filmine Chennai'den uluslararası ödül

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği "Bir Adam Yaratmak" filmi, Hindistan'da düzenlenen Chennai Uluslararası Film Festivali'nde "Second Best International Feature Film" ödülünü aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uluslararası festivallerde gösterilen Türk yapımları, elde ettikleri başarılarla dünya sinema çevrelerinde ilgi görüyor.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği yapımlardan "Bir Adam Yaratmak", Chennai Uluslararası Film Festivali kapsamında "Second Best International Feature Film" ödülüne layık görüldü.

Yönetmenliğini Murat Çeri'nin üstlendiği film, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek'in aynı adlı tiyatro eserinden sinemaya uyarlandı.

Yapım, sanatçı kimliği ile bireysel varoluş arasındaki çatışmayı merkeze alan anlatısıyla insanın yaratma süreci, vicdan, sorumluluk ve kader kavramlarını psikolojik bir derinlikle ele alıyor.

Bir tiyatro metninin çağdaş sinema diliyle yeniden yorumlandığı "Bir Adam Yaratmak", ulusal ve uluslararası festivallerde gördüğü ilgiyle Türk sinemasının kültürel ve sanatsal birikimini dünya izleyicisiyle buluşturuyor.

Başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, filmdeki performansıyla daha önce Boğaziçi Film Festivali'nin 13'üncüsünde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne de layık görülmüştü.

Chennai Uluslararası Film Festivali'nden alınan bu ödül de Türk sinemasının uluslararası alandaki görünürlüğünü güçlendirirken, Kültür ve Turizm Bakanlığının sinema alanındaki destek çalışmalarının sonuçlarını ortaya koyuyor.