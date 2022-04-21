Türk Ekonomist: Çin Ekonomisi Uluslararası Zorluklara Rağmen Büyüyor

Türk ekonomist Sinan Alçın, Çin'in özellikle Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması ile küresel ekonomiye katkıda bulunmaya devam edeceğini söyledi.

İSTANBUL, 21 Nisan (Xinhua) -- Bir Türk ekonomist, Çin ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde uluslararası arenadaki bir dizi karışık soruna rağmen beklentileri aşarak büyüdüğünü söyledi. Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) Pazartesi günü alınan verilere göre, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), ilk üç ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 büyüyerek 27,02 trilyon yuana (yaklaşık 4,24 trilyon ABD doları) yükseldi ve bu geçen yılın dördüncü çeyreğindeki yüzde 4'lük artışa kıyasla hız kazandı. Ekonomi ve yönetim danışmanı Sinan Alçın, Xinhua'ya verdiği yakın tarihli bir röportajda, Çin'deki çeyrek yıllık büyümenin yüzde 4,2 civarında olan piyasa beklentilerini aştığını söyledi.

Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang Eyaletinin Yiwu Şehri'ndeki Yiwu Uluslararası Ticaret Pazarı'nda bir yabancı tüccar kare kodunu okutuyor, 20 Şubat 2021. (Fotoğraf: Gong Xianming/Xinhua)

NBS'den alınan veriler, Çin'in önemli bir ekonomik göstergesi olan katma değerli sanayi üretiminin bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttığını gösterdi. NBS, yalnızca Mart ayında sanayi üretiminin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 ve bir önceki aya göre yüzde 0,39 arttığını bildirdi. Aynı zamanda Beykoz Üniversitesi'nde akademisyen olan Alçın, büyüme rakamlarının uzun süredir devam eden Kovid-19 pandemisi ve Ukrayna'da bir aydır devam eden krizin yol açtığı küresel enflasyon sırasında geldiğine dikkat çekti. Alçın'a göre Çin, özellikle Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması ile küresel ekonomiye katkıda bulunmaya devam edecek.

Yeni Zelanda'nın Auckland şehrindeki limanların manzarası, 23 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhang You/Xinhua)

Dünyanın bugüne kadarki en büyük serbest ticaret anlaşması olan RCEP, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin 10 üye ülkesini ve serbest ticaret anlaşması ortağı Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan beş ülkeyi kapsıyor. RCEP ülkeleri, dünyanın gayrisafi yurtiçi hasılasının ve nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 30'unu oluşturuyor. Anlaşmayı onaylamış olan üye ülkeler arasındaki mal ticaretinin yüzde 90'ından fazlası aşamalı olarak gümrük vergisinden muaf tutulacak. Alçın, Çin'in bölgesel ekonomik büyüme ve küresel kalkınmadaki rolünün çok önemli olacağını da vurguladı.

Xinhua / Güncel