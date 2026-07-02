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TSK'nın Venezuela'daki Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

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MSB, AFAD ve TSK'ya bağlı arama kurtarma timleri ile köpeklerinin Venezuela'daki depremlerin ardından enkaz altında yaşam belirtisi arama çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

(ANKARA) - MSB, AFAD personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timleri ve arama kurtarma köpeklerinin Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Umut taşıyan adımlar, sınır tanımaz. Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye sevk edilen AFAD personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timleri ve arama kurtarma köpekleri, enkaz altında yaşam belirtisi arama çalışmalarına devam ediyor. Zamanla yarışan ekiplerimiz, her cana ulaşabilmek için büyük bir özveriyle görev yapıyor. Afetten etkilenen insanlar için umut olmak adına, binlerce kilometre ötede görevimizin başındayız."

Kaynak: ANKA
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