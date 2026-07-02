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Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kızılırmak'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu, bir kişi kurtarıldı. Arama çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu.

Burhan köyünde mevsimlik işçi olduğu öğrenilen Gülistan Şahin (20) ile aileleriyle köye gelen çocuklar Zerda (13) ve Gülseren Şahin (15), ırmakta çamaşır yıkadıkları sırada şiddetli akıntı gelmesiyle suya kapıldı.

Gülistan Şahin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartılırken, iki çocuk ise ırmakta kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri sevk edildi.

Suda kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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