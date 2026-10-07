Türk Eğitim-Sen, ÖSYM'ye sınav görev ücreti artışı için yazılı başvurdu

(ANKARA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sınav görev ücretlerinin artırılması için Ösym'ye yazılı talepte bulunduklarını açıkladı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sosyal medya hesabından "Ösym sınav görev ücretleri arttırılmalı" başlığıyla şu açıklamada bulundu:

"Bilindiği üzere, ÖSYM sınav görevlendirmeleri, ÖSYM Sınav Görevlilerini Belirleme, Atama ve Ücret Ödeme İlkeleri çerçevesinde Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden puan, unvan ve tercih sırasına göre merkezi olarak yapılmaktadır. Bu sınavlarda görev alan personele ödenen ücretlerin enflasyon oranlarındaki artış ve yaşam maliyetlerindeki yükseliş karşısında, yetersiz kaldığı yönünde sendikamıza bilgiler gelmektedir. Bu durum sınav güvenliğini riske atacak boyutlara ulaşmıştır. Bir bütün olarak sınav görevlilerinin ve sınava girecek adayların mağdur olmasının önüne geçmek adına ÖSYM sınav görevlendirmelerinde ödenen ücretlerin güncel ekonomik veriler ve enflasyon oranları dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi ve artırılması hususunda ÖSYM'ye yazılı talepte bulunduk."

Kaynak: ANKA