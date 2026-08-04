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Türk Eğitim-Sen: 2026 AGS ile en az 100 bin öğretmen atanmalı

Türk Eğitim-Sen: 2026 AGS ile en az 100 bin öğretmen atanmalı
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ücretli öğretmen sayısının 100 bine ulaştığını belirterek, 2026 AGS için en az 100 bin kontenjan ayrılmasını; akademi eğitiminin iki aya indirilmesini ve KPSS mağdurlarının atanmasını istedi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
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