Türk Eğitim-Sen: 2026 AGS ile en az 100 bin öğretmen atanmalı

(ANKARA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında en az mevcut ücretli öğretmen sayısı kadar kontenjan ayrılması gerektiğini belirterek, "Ücretli öğretmen sayısının 81 il genelinde yaklaşık 100 bine ulaştığı dikkate alındığında, 2026 AGS ile en az 100 bin atama yapılmalıdır" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmen atamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Öğretmen açığının Türkiye'nin en önemli eğitim sorunlarından biri olduğunu kaydeden Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı'nı kalıcı çözümler üretmeye çağırdı.

2025 Akademi Giriş Sınavı kapsamında 10 bin öğretmen kontenjanı ayrıldığını hatırlatan Geylan, bu sayının hem okullardaki öğretmen ihtiyacı hem de atama bekleyen yüz binlerce öğretmen dikkate alındığında yetersiz kaldığını ifade etti. Geylan, 2025 AGS kapsamında atanacak öğretmenlerin bir yıllık akademi eğitiminin ardından ancak 2027 yılında göreve başlayabileceklerine işaret ederek, mevcut uygulamanın öğretmen açığını gidermeye yetmeyeceğini savundu.

Geylan, sendikanın araştırmasına göre 62 ilde toplam 71 bin 757 ücretli öğretmenin görev yaptığını, 55 ilde ise norm kadro açığının 80 bin 449 olduğunu bildirdi. En fazla ücretli öğretmenin 21 bin 947 kişiyle İstanbul'da görev yaptığını, İstanbul'u 5 bin 894 öğretmenle Şanlıurfa'nın izlediğini aktaran Geylan, ücretli öğretmenlerin 30 bin 536'sının eğitim fakültesi, 35 bin 359'unun diğer lisans programları, 5 bin 862'sinin ise ön lisans mezunu olduğunu belirtti.

"ÖĞRETMEN İHTİYACI KADROLU İSTİHDAMLA KARŞILANMALI"

Özel eğitim alanında görev yapan 20 bin 979 ücretli öğretmenden 2 bin 205'inin ön lisans mezunu olduğunu bildiren Geylan, bu durumun uzmanlık gerektiren alanlarda dahi öğretmen ihtiyacının kadrolu atamalarla karşılanamadığını gösterdiğini ifade etti. Ücretli öğretmenlik uygulamasının geçici bir yöntem olmaktan çıkarak asli istihdam modeli haline geldiğini savunan Geylan, öğretmen ihtiyacının kadrolu istihdamla karşılanmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Geylan, 2026 AGS kapsamında en az mevcut ücretli öğretmen sayısı kadar kontenjan ayrılması gerektiğini belirterek, "Ücretli öğretmen sayısının 81 il genelinde yaklaşık 100 bine ulaştığı dikkate alındığında, 2026 AGS ile en az 100 bin atama yapılması hem eğitim sistemimizin acil öğretmen ihtiyacını karşılayacak hem de yıllardır atama bekleyen öğretmenlerin beklentilerine cevap verecektir" dedi. Milli Eğitim Akademisi sürecinin yeniden gözden geçirilmesini isteyen Geylan, akademi eğitiminin iki ayla sınırlandırılması ve öğretmenlerin göreve daha kısa sürede başlamasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

"MAĞDURİYET GİDERİLSİN"

2023 ve 2024 KPSS mağduru öğretmenlere de değinen Geylan, 2023 KPSS'de mülakat nedeniyle hak kaybına uğrayan bin 611 öğretmenin mağduriyetinin giderilmesini ve atamalarının yapılmasını istedi. Geylan, 2024 KPSS'de ise yüksek puan almalarına rağmen kontenjan yetersizliği nedeniyle atanamayan öğretmenler için ek atama yapılmasının hakkaniyetin gereği olduğunu kaydetti.