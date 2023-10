Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan: Fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz

TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Sendikal mücadelemizde de kadınlarımızın yeri, çalışmalarımıza ve istikametimize katkıları oldukça önemlidir. Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarından aldığımız şevkle, ilhamla, heyecanla sendikal mücadelemizde tali yollara sapmadan emin adımlarla devam ediyoruz. Türk eğitimcileri olarak bıkmadan, yorulmadan, usanmadan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Türk Eğitim-Sen, Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla 'Cumhuriyetle Başaran Kadınlar' konulu program düzenledi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, genel merkez yöneticileri ve Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen kadınlar, önce Anıtkabir'i ziyareti etti. Daha sonra bir otelde düzenlenen programla 'Cumhuriyetle Başaran Kadınlar Forumu' gerçekleştirildi. Foruma, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi, TİSAV Başkanı Aybüke Yalçın, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Fatma Çolakoğlu, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yonca İldeş de katıldı.

'KADINLARIMIZIN YERİ, GÖREVLERİ VE VERDİKLERİ MÜCADELELERİ ÇOK ÖNEMLİDİR'

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhuriyetin 100'üncü yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe yılmadan yürüyen meslektaşları ile Türk Eğitim-Sen'li kadınlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Geylan, "Yürekten inanıyorum ki, 21'inci yüzyıl Türk asrı olacaktır. Aynen Cumhuriyetin kuruluşunda olduğu gibi Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde de temel güç kaynağımız yine kadınlarımız olacaktır. Aziz milletimizin destansı mücadelesinin tezahürü Cumhuriyetimiz 100 yaşında, kutlu olsun. Cumhuriyet, her türlü ahval ve şerait içinde dahi birinci vazifesini unutmayan, muhafaza eden tali yollara tenezzül etmeyen, ilmin, bilimin ve aklın önderliğinde yol alan iradenin temsilidir. Cumhuriyet, muhtaç olduğumuz kudretin bizatihi kendisidir. Cumhuriyetimizin, devletimizin bu günlere gelmesinde elbette ki kadınlarımızın yeri, görevleri ve verdikleri mücadeleleri çok önemlidir. Genç Cumhuriyeti eğitimden ekonomiye, siyasetten sanata, spora, edebiyata hayatın tüm alanlarına sirayet ederek güçlendiren, daha büyük, daha güçlü, daha istikrarlı bir Türkiye ülküsünü hakikate götüren kadınlarımızın varlıkları, mücadeleleri ve zaferleri asla görmezden gelinemez" diye konuştu.

'KADINLARIMIZIN HER ALANDA EN İYİ YERDE OLMASI BİZİM DE GAYEMİZ'

Geylan, kadınların sosyal ve siyasal hayatın her alanında hak ettiği yerde olmadığını ifade ederek, "Kadınlarımızın her alanda en iyi yerde olması bizim de gayemizdir. Sendikal mücadelemizde de kadınlarımızın yeri, çalışmalarımıza ve istikametimize katkıları oldukça önemlidir. Bugün sizlerin de destekleriyle Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarından aldığımız şevkle, ilhamla, heyecanla sendikal mücadelemizde tali yollara sapmadan emin adımlarla devam ediyoruz. Bu kutlu mücadelemize omuz verdiğiniz için, yolumuza eşlik ettiğiniz için, pek çok yerde önümüzü açtığınız için her birinizi tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Türk eğitimcileri olarak bıkmadan, yorulmadan, usanmadan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu arada bölücü teröre kurban verdiğimiz kadın eğitimcilerimizi de rahmetle anıyorum. Şehitlerimizi unutmayacağız. Aziz ruhları şad olsun. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, bu kutlu mirası hep birlikte daha güzel, aydınlık ve daha müreffeh yarınlara eriştireceğimize olan inancımı belirtmek istiyorum" dedi.

'TÜRK İSTİKLALİNİ VE TÜRK CUMHURİYETİNİ YAŞATACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERMEK İÇİN BURADA TOPLANDIK'

Türk Eğitim-Sen Merkez Kadın Komisyonları Genel Koordinatörü Serap Gül ise yaptığı konuşmada, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının bıraktıkları kutlu emaneti korumanın ve güçlendirmenin sorumluluğunu bilen Türk eğitimcileri, Türk Eğitim-Sen'liler olarak bir kez daha yinelemek isterim ki, birinci vazifemiz olan 'Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etme' şuurunu hiçbir vaziyette terk etmeyeceğiz. Atamızın ve dava arkadaşlarının açtıkları yolda, gösterdikleri hedefe Türk Eğitim-Sen'liler olarak durmadan, yorulmadan, yılmadan yürüdük, yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu, başöğretmenimiz Atatürk ve onu bu kutlu yürüyüşte yalnız bırakmayan Türk kadınlarına olan minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Bu yolda, Atatürk'ün bize mirası olan Cumhuriyetimize ve onunla birlikte gelen nice kutlu değerlere sıkı sıkıya sarılıyoruz. Kadınlar olarak, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak ve ileriye taşımak için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Geleceğe yönelik umutla, bu büyük mirası sürdürmek ve daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin aydınlık yarını için hep birlikte el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Türk yüzyılında kadınlar el ele Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyetini kanımızın son damlasına kadar yaşatacağımızın sözünü vermek için burada toplandık. Dünden daha kararlıyız, dünden daha azimliyiz, dünden daha heves ve heyecanlıyız. Sinesinde bizleri yetiştiren Cumhuriyetimiz payidar olsun, emin olsun ki Türk kadınları olarak onu daha güçlü yarınlara taşıyacağız" diye konuştu.