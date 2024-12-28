Türk Edebiyatı Uluslararası Platformlarda Tanıtılıyor

Basın Yayın Birliği tarafından hayata geçirilen ve Türk edebiyatını uluslararası platformlarda tanıtmayı hedefleyen Turkish Literature Abroad (TURLA) Meetings projesinin yıl sonu faaliyetleri anlatıldı.

Taksim Camii Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Türk yayıncılık sektörünün önde gelen isimleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karagülleoğlu, proje kapsamında Türk yayıncıların eserlerinin kurgu, kurgu dışı ve çocuk yayıncılığı kategorilerinde hazırlanan 3 farklı katalogla yurt dışı fuarlarındaki yayıncılara tanıtıldığını söyledi.

Karagülleoğlu, TURLA'nın Türk yayıncılara kar amacı gütmeyen bir ajans olarak hizmet verdiğine dikkati çekerek "TURLA, yayıncılara ticari danışmanlık hizmetleri vermekte ve çeşitli eğitimler düzenlemektedir. Türk yayıncıların eserlerinin başka coğrafyalardan yayıncılarla buluşmasına imkan sağlamaktadır. Bu kapsamda Bakü ve Frankfurt kitap fuarlarına katıldık ve Türk yayıncıları temsilen profesyonel görüşmeler gerçekleştirdik." dedi.

TURLA Meetings sayesinde 2024'te iki farklı çevrim içi yayıncı buluşması düzenlediklerini ifade eden Karagülleoğlu, şunları kaydetti:

"Buluşmalardan ilki sadece çocuk kitapları yayıncılarının katıldığı bir online telif fuarı olarak tasarlandı. Türkiye'de bu alanda hizmet veren yayıncılarla farklı ülkelerden yayıncıları online toplantılarla bir araya getirdik. İlk görüşmeye 8 ülkeden 10'un üzerinde yayıncı ve telif ajansı katıldı ve Türkiye'den ise yine 10'dan fazla yayıncı kitaplarını tanıtma fırsatı buldu. Yapılan görüşmelere katılan yayıncılar 120'den fazla kitabın tanıtımını yaptı, telif görüşmeleri gerçekleştirildi. Bu toplantıların ikinci ise yetişkin kitapları yayıncılığı alanında hizmet veren yayıncılar ile de gerçekleştirildi. Yine 10'a yakın ülkeden katılımcı Türk yayıncıların eserleri hakkında bilgi almış ve telif görüşmeleri gerçekleştirdi."

Program, soru-cevap etkinliğiyle sona erdi.