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TEB'den YÖK'e kontenjan azaltımı çağrısı

TEB'den YÖK'e kontenjan azaltımı çağrısı
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Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı Mehmet İrfan Demirci, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile görüşerek, eczacılık fakültelerindeki kontenjan azaltımının önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi gerektiğini iletti. Görüşmede ayrıca eczacılık eğitiminin bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun olarak güncellenmesine yönelik öneriler de aktarıldı.

(ANKARA) - Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı Mehmet İrfan Demirci, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile yaptıkları görüşmede, eczacılık fakültelerindeki kontenjan azaltımının önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi gerektiğini ifade ettiklerini açıkladı.

Demirci, Özvar'ı makamında ziyaret ettiklerini belirterek, görüşmede eczacılık eğitimi ve mesleğin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Türk Eczacıları Birliği olarak son üç yıldır sürdürülen eczacılık fakültesi kontenjanlarındaki azaltımın devam etmesini önemsediklerini kaydeden Demirci, bunun eczacılık mesleğinin geleceği ve nitelikli insan gücünün korunması açısından gerekli olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca eczacılık eğitiminin ilaç ve eczacılık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile çağın gereklilikleri doğrultusunda güncellenmesine yönelik görüş ve önerilerin YÖK Başkanı Özvar'a iletildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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