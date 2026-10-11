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Türk dünyasından 33 şair ve yazar 15-17 Ekim'de Kayseri'de buluşacak

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15-17 Ekim'de Kayseri'de düzenlenecek 2. Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşması'nda Türk dünyasından 33 şair ve yazar bir araya gelecek. Talas Belediyesi ev sahipliğindeki program kapsamında sergi, şiir gecesi ve konser etkinlikleri yapılacak.

Türk dünyasından 33 şair ve yazar, "2. Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşması" programı kapsamında Kayseri'de buluşacak.

Talas Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türk Edebiyatı Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "2. Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşması", 15-17 Ekim tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Başkurdistan, Tataristan, Gürcistan, Rusya, Kuzey Makedonya, Gagauz Yeri ve Kerkük-Türkmeneli'den 33 şair ve yazar kentte bir araya gelecek.

Program kapsamında sergi, şiir gecesi ve konser etkinlikleri düzenlenecek.

Kaynak: AA
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