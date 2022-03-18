Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı dersi başladı

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) de dahil olduğu Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı dersi, verilmeye başlandı.

Proje koordinatörlüğünü Türkiye Manas Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi, dönem koordinatörlüğünü Amasya Üniversitesinin yaptığı, 9 ülkeden 73 üniversitede yaklaşık 6 bin öğrencinin faydalanacağı Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı derslerine, Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in protokolü imzalamasıyla TOGÜ de dahil olmuştu.

TOGÜ Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Faruk Sönmez, AA muhabirine, Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı dersinin başladığını söyledi.

İlk dersi kendisinin çevrim içi olarak verdiğini belirten Sönmez, "Ders, Adriyatikten Çin Seddi'ne Türk dünyasını tanımaya yönelik içeriklerden oluşmuştur. Dilde, fikirde, işte birlik ruhu ile devam edecek ders, Türk dünyası ruhuna katkı sağlayacak. Proje içeriği kapsamında Türk dünyası dijital vatandaşlığı, tarihi coğrafyası, çağdaş coğrafyası, tarihi, dil ve edebiyatı, kültürü ve sanatı, spor, bilim, eğitim, 21. yüzyıl bağlamında Türk dünyası, güncel gelişmeler ve geleceğinin tasavvuru konuları üzerinde durulacak." dedi.

Projenin özel hedefleri olduğunu anlatan Sönmez, şunları kaydetti:

"Gençlerin Türk dünyası hakkında bilişsel ve duyuşsal farkındalıklarını geliştirilecek, varsa önyargıları değiştirilecek. Amaç, aynı soydan gelen gençlerin benzerliklerin farkına varmasını, gençlerin kültüre ait ortak ve temel değerleri kazanmalarını sağlamak, gençlerde temel becerileri geliştirmek, Türk dünyası ile ilgili konularda düşünmelerini teşvik etmek. Türk dünyası birliğinin oluşumu ve geleceği konusundaki tartışmalarda yer almalarını sağlamaya çalışılacak. Projenin nihai amacı, toprak anlamında bütünleşme olmasına gereksinim olmadan tüm Türk milletlerinin ortak paydada önce Türk milleti, daha sonra dünyaya adaleti, huzuru, barışı getirebilmek için ortak bilince, anlayışa sahip olmasına katkı sağlamaktır."