Türk dizisi 'Balkan Ninnisi'nin çekimleri, Üsküp'te başladı

TRT 1'in yaz sezonunda ekrana getireceği yapımlardan "Balkan Ninnisi" dizisinin çekimleri, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te başladı.

Dizi yapımcılarından yapılan açıklamaya göre, çekimleri 14 Mayıs'ta Üsküp'te başlayan ve Balkan insanının samimi, içten ve neşeli öykülerini anlatan dizi, oyuncu kadrosuyla dikkati çekiyor.

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen aşk hikayesini anlatan dizi, yaz sezonunda TRT 1 ekranlarına gelecek.

Erdal Özyağcılar'a Üsküp'te büyük ilgi

Çekimler için Kuzey Makedonya'ya gelen dizi ekibi, ilgi odağı oldu. Üsküp'teki Türk Çarşısı'ndaki esnaf, alışveriş yapan Üsküplüler ve turistler, dizinin başrol oyuncusu Erdal Özyağcılar ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi.

Daha önce rol aldığı "Elveda Rumeli" dizisiyle de büyük beğeni toplayan Özyağcılar, "Balkan Ninnisi"nin hem Balkanlar'da hem de Türkiye'de büyük ilgi çekecek muhteşem bir hikaye olduğunu söyledi.

Balkanlar'da çekilen ve çok sevilen "Elveda Rumeli" dizisinin ardından 13 yıl sonra Üsküp'e geldiğini belirten sanatçı, şunları anlattı:

"Balkan Ninnisi, çok samimi, sıcak, güzel bir hikaye. Köfteci Süleyman'ı canlandırıyorum. Süleyman'ın kız kardeşi, yeğenleri ve damadı var. Dizimiz, bir Osmanlı Konağı'nda çekiliyor. Konak muhteşem. Köfteci dükkanım da öyle. Mekanlar, Üsküp, hikaye harika. Bu dizimizin de TRT 1 ekranlarında izleyicilerin ilgi olacağını düşünüyorum."

Farklı milletlere mensup iki gencin imkansız aşkı

"Balkan Ninnisi", 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalan, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak dizinin yapımcılığını Yalçın Arı ve Uğur Uzunok, yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın, başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk'le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut ve Erman Saban rol alıyor.

Senaryosunu Uğur Uzunok'un kaleme aldığı dizi, yüzyıllardır nesilden nesile geçen ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor. "Balkan Ninnisi"nin müziklerini Alper Atakan yapacak.