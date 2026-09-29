Türk Dil Kurumu Başkanı Mert, DEÜ'de Türk dilinin kültürel mirastaki yerini anlattı

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Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) katıldığı söyleşide Türk dilinin tarihsel gelişimi, kültürel mirastaki yeri ve günümüzdeki kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, "DEÜ Söyleşileri V" kapsamında "Köklerden Günümüze Türk Dili" başlıklı program gerçekleştirildi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı programın moderatörlüğünü DEÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil İşeri yaptı.

Söyleşide Türk dilinin tarihsel gelişimi ve zenginliği ele alınırken, dil ve kültür arasındaki ilişki, Türkçenin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile dilin geçmişten günümüze taşıdığı kültürel birikim değerlendirildi.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Mert, Türk dilinin geçmişten geleceğe uzanan yolculuğuna ilişkin görüşlerini paylaştı.

Söyleşinin sonunda DEÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz tarafından Mert'e teşekkür hediyesi takdim edildi.

Program öncesinde Mert, DEÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil İşeri ile DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesini ziyaret etti.

Türkiye'nin ilk bayrakbilim müzesi olma özelliği taşıyan müzede Mert'e eserler ve koleksiyonlar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA