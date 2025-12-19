Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'nda medyanın gelecek inşasındaki rolü vurgulandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'nda "Ortak Gelecek İnşasında Türk Medyası" paneli gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığınca Ankara'da bir otelde düzenlenen forumda, Türk medyasının ortak gelecek inşasında üstlenebileceği sorumluluklar istişare edildi.

Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu kapsamındaki "Ortak Gelecek İnşasında Türk Medyası" panelinin moderatörlüğünü İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Dr. Gözde Kirişçioğlu yaptı.

Azerbaycan'daki APA Haber Ajansı Uluslararası İlişkiler ve Analiz Departmanı Başkanı Faig Mahmudov, Kazakistan TV Kanalı Direktörü Bolat Mursalim, Kırgızistan'daki MediaHub Editörlük Ofisi muhabiri Akzhol Islamova, Özbekistan Aloqabank Başkanı Devlet Dili, Manevi ve Eğitim İşleri Danışmanı Khamza Djumaev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Tüzünkan ve Azerbaycan'daki Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cavid Veliyev, panele konuşmacı olarak katıldı.

Azerbaycan APA Haber Ajansı Uluslararası İlişkiler ve Analiz Departmanı Başkanı Mahmudov, Türk dünyasında siyasi, ekonomik ve kültürel entegrasyon geliştiğini belirterek, Türkçe konuşan medyanın sadece haber yapmakla değil, kültürel hafızayı muhafaza etmek ve geleceğe aktarmakla da görevli olduğunu söyledi.

"Birbirimizin sesini duyurmazsak ortak gelecekten bahsetmek zorlaşır." ifadesini kullanan Mahmudov, geleneksel ve sosyal platformlar aracılığıyla yapılan dezenformasyona karşı birlikte direnilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mahmudov, Türkçe konuşan ülkeleri hedef alan Türk ve İslam düşmanı bilgilerin kamuoyunu olumsuz etkilediğine işaret ederek, Türk karşıtı yaklaşımların kardeş milletler arasındaki dostluğu bozmayı hedeflediğini vurguladı.

Kazakistan TV Kanalı Direktörü Mursalim de Türk devletlerinin bilgi alanının ortak olduğunu ve birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyerek, yalnızca yaşanan doğal afet ve felaketlerin değil, bir Türk devletinin sevinç duyduğu olayların da diğer Türk devletleri tarafından takip edilmesi gerektiğini aktardı.

Özbekistan milli futbol takımının FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanması veya Kazakistan'daki Kairat futbol takımının başarılarının diğer Türk devletleri tarafından ilgiyle takip edilmesinden memnuniyet duyduğunu paylaşan Mursalim, bilgi ekosisteminin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Mursalim, Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu gibi platformların medya temsilcileri arasındaki güveni artırdığını ve yeni fikirlere alan sağladığını kaydederek, Kazakistan TV olarak ortak projelere dahil olmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Ortak projeler

Kırgızistan MediaHub Editörlük Ofisi muhabiri Islamova da Türk devletlerinde dil ve kültür yakınlığı sağlayan medyanın özel öneme sahip olduğunun altını çizerek, ulusal kimliğinin korunmasında da medyanın en önemli görev üstlendiğine değindi.

Türk medyasının tarafsızlık ve objektiflik gibi uluslararası standartlara bağlı kalması gerektiğine dikkati çeken Islamova, "Ortak standartların geliştirilmesi ortak bilgi alanının kalitesini artıracaktır." ifadesini kullandı.

Islamova, Türk medyası için yeni fırsatlar doğduğuna işaret ederek, dijital işbirliğinin Türk devletleri medyasını küresel pazarla rekabet edebilir hale getireceği değerlendirmesinde bulundu.

Özbekistan Aloqabank Başkanı Devlet Dili, Manevi ve Eğitim İşleri Danışmanı Djumaev de medyanın kültürü şekillendirerek gençlere güven sağladığını belirterek, Türk devletleri medyasının ortak tarih ve mirasın tanıtımı, eğitim alanındaki başarıların haberleştirilmesi, dezenformasyonla mücadele ve halklar arasındaki ahlaki birliğin geliştirilmesi gibi görevleri olduğunu söyledi.

Türk devletlerinin ortak medya platformuna ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Djumaev, dijital arşivlerin hayata geçirilmesi ve devletler düzeyinde bu meselenin görüşülmesinin ortak içerik sunabilecek bir platformun hayata geçmesine katkı sağlayacağını anlattı.

Djumaev, Türk devletlerinin ortak hareket etmesine karşı duranlarla beraber mücadele edilebileceğini kaydederek, "Birleşirsek kimse bizleri kıramaz." dedi.

"Biz" duygusunu oluşturan ve gündem belirleyen Türk dünyası medyası

KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tüzünkan da Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) medya yapılanmasında inşacı bir yaklaşımdan bahsederek, teşkilat bünyesinde "biz" duygusunun oluşturulmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Medyanın, üretilen stratejik anlatıları tüm dünyaya küresel ölçüde yayan önemli bir araç olduğunu söyleyen Tüzünkan, TDT'nin medya yapılanmasının yatay bir genişleme alanı sunduğunu aktardı.

Tüzünkan, TDT medyasının Türk dünyasında ortak kimliği güçlendiren, dezenformasyona karşı dayanıklılık sağlayan ve uluslararası görünürlüğü artıran bir politika aracı olduğu değerlendirmesinde bulunarak, uluslararası kamuoyunu etkilemenin önem arz ettiğini belirtti.

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Veliyev de panelin son konuşmacısı olarak, Türk devletleri arasındaki dayanışmanın dördüncü aşamaya geçerek, teşkilattan birliğe yöneldiğine dikkati çekti.

TDT'nin sadece kültürel ve dilsel değil, aynı zamanda artık stratejik bir teşkilat olduğunu vurgulayan Veliyev, TDT üyesi ülkelerin devlet başkanlarına ait açıklamaların bunu gösterdiğini kaydetti.

Veliyev, Türk devletlerinin gündemi belirlemesi ve kendini tanıtması gerektiğinin altını çizerek, ortak kimlik ve bölgesel işbirliğinin vurgulanacağı sürekli gündem, zirve ve forumların tanıtılacağı dönemsel gündem ile kriz gündeminin belirlenmesinde aktif rol alınmasının önemine değindi.

Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu, Anadolu Ajansı (AA) Teyit Hattı Müdürü Ömer Faruk Görçin'in "Güvenilir Bilgi Arayışında Yeni Nesil Habercilik Pratikleri ve Doğrulama Refleksleri" sunumuyla devam edecek.

Forum, "Küreselden Türk Dünyasına: TRT'nin Uluslararası Yayıncılık Vizyonu" oturumu kapsamında, TRT Uluslararası Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Görmez'in "Uluslararası Yayıncılıkta TRT'nin Rolü ve Yaklaşımı" ve TRT Avaz Kanal Koordinatörü Yücel Kılıçkaya'nın "Türk Dünyasının Ortak Sesi Kardeşliğin Ekranı 'TRT Avaz'" başlıklı konuşmalarını yapmasıyla sona erecek.