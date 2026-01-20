Haberler

Türk Deniz Kuvvetleri, NATO görevleri kapsamında çok sayıda tatbikata katılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'nin NATO Amfibi Görev Kuvveti ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevlerini üstleneceğini ve çeşitli tatbikatlara katılacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevleri kapsamında Türk Deniz Kuvvetlerinin çok sayıda tatbikata katılacağını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti bünyesindeki NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevlerinin, 1 Temmuz 2025 tarihinden 30 Haziran 2026 tarihine kadar Türk Deniz Kuvvetleri tarafından üstlenildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu görevler kapsamında, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, CATF ve CLF Karargahları, TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Kınalıada, 20 Ocak-23 Nisan 2026 tarihleri arasında Akdeniz, Biskay Körfezi, Manş Denizi, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Adriyatik Denizi'nde, STEADFAST DART-2026 Tatbikatı'na, NORTHERN QUADRIGA-2026 Tatbikatı'na, DYNAMIC MARINER/COLD RESPONSE/JOINT WARRIOR-2026 Tatbikatı'na, NEPTUNE STRIKE 26.1 NATO Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti'ne iştirak edecek ve aynı zamanda NATO'nun Deniz Muhafızı Harekatı, Brilliant Shield Harekatı ve Noble Shield Harekatı'na destek sağlayacak."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?

Sadettin Saran'ı kızdıran olay: Kulüp içinde...
Hakemi dövmeye kalkan Burak Yılmaz'a dev ceza

Hakemi dövmeye kalkan Burak Yılmaz'a dev ceza