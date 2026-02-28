Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tümamiral Bilican, NATO tatbikatında Türkiye'nin rolünü anlattı

Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican, icra ettikleri faaliyetlerin, NATO'nun "Steadfast Dart 2026" tatbikatının önemli bir kısmını oluşturduğunu söyledi.

Tümamiral Bilican, NATO'nun Steadfast Dart tatbikatı kapsamında 26 Şubat'ta Rotterdam Limanı'na demir atan Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Anadolu gemisinde düzenlenen Türk Savunma Sanayisi Fuarı'nda, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bilican, temmuza kadar Türkiye'nin 2026 Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, "Bu görev kapsamında DEPLOYEX tatbikatı olarak icra edilen bir faaliyetti. Dolayısıyla, NATO'nun amfibi görev kuvveti olarak tatbikat icra edildiği bölgede amfibi harekat icra etmemiz senaryosu mevcuttu. Bu minvalde baktığınızda tatbikatın deniz kısmının ana yapısını ağırlıklı olarak bizim icra ettiğimiz faaliyetler oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Dört TCG savaş gemisi ile Baltık Denizi'nde düzenlenen tatbikata katıldıklarını vurgulayan Bilican, "Amfibi harekatımızı icra ettik, TB3'lerle uçuşlarımızı gerçekleştirdik, atışlarımızı yaptık. Bu minvalde baktığınızda yaptığımız faaliyetlerin tüm NATO ülkeleri tarafından büyük bir saygı ve gıptayla takip edildiğini yakından müşahede ettik." diye konuştu.

"NATO'dan hayranlıklarını ifade ettiler"

Tatbikat kapsamında "Key Leader Engagement" faaliyeti sırasında gemide NATO'dan üst düzey komutanların ağırlandığını anlatan Bilican, Alman Savunma Bakanı'nın ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın da katılımıyla icra edilen bir faaliyet esnasında amfibi harekatın gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Bilican, şunları kaydetti:

"Bu amfibi harekat esnasında ZAHA'larımızı kullandık, botlarımızı kullandık, piyadelerimiz, aynı şekilde SAT'larımız 'fast rope' (iple hızlı iniş) harekatı icra etti. Daha sonra gemimize geldikten sonra TB3'lerimizi kaldırarak denizin ortasında konuşlu olan sabit hedeflere atışlarımızı gerçekleştirdik. Dolayısıyla gelen zevatın TB3'lerin gemiden kalkışını, inişini ve atışlarını canlı olarak görme fırsatı oldu."

Yerli ve milli üretim sistemlerin sahilde icra ettiği amfibi harekatın da yerinde gösterildiğini anlatan Bilican, şöyle devam etti:

"Bu anlamda kendileri de bize savunma sanayimizin gelmiş olduğu seviye itibariyle hayranlıklarını ifade ettiler. Özellikle TB3 inişi ve atışı esnasında JFC Brunssum komutanının gemide olması, bunu yakından bilfiil şahitlik etmesi, gerçekten yapmış olduğu açıklamalarda da büyük bir hayranlık olduğunu biz de gururla müşahede ettik."

"Dünyada insansız hava aracını gemiden indirip kaldırabilen tek ülkeyiz"

Bilican, "Dünyada insansız hava aracını gemiden indirip kaldırabilen tek ülkeyiz." ifadesini kullanarak, bunun büyük bir avantaj sağladığını söyledi.

TB3'lerin gemiden kalkarak hedef tespiti yaptığını, canlı atış gerçekleştirdiğini ve ardından otonom şekilde gemiye iniş yaptığını belirten Bilican, bunun çok büyük bir yetenek olduğunu ve tatbikatlarda sergilenme imkanı bulduğunu aktardı.

Bilican, amfibi araçların da aynı şekilde ilk kez Türkiye tarafından bu konseptte kullanıldığına işaret ederek, bunların konseptlerinin geliştirilmesine ve NATO harekatlarında kullanılmasına Türkiye'nin önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

Bilican, NATO çerçevesinde bir amfibi harekatta ilk kez insansız hava araçlarının kullanıldığına dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Normal şartlarda sizin, sahildeki hedefleri etkisiz hale getirmeniz gerekir. Bu kapsamda TB3'lerin envantere girmesiyle beraber bu faaliyetler tamamen insansız olarak uzaktan büyük bir etkinlikle icra ediliyor. Bu anlamda NATO'daki birçok doktrinle insansız sistemlerin entegre edilmesinde Türkiye Cumhuriyeti ve sahip olduğumuz yeteneklerle öncülük ediyoruz."

NATO'nun "Steadfast Dart 2026" tatbikatı kapsamında Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda demirleyen Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Anadolu SİHA gemisinde, 27 Şubat'ta Türk Savunma Sanayisi Fuarı düzenlenmişti.