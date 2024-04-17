Türk DEGS Başkanı: Filistin ile deniz yetki anlaşması Türkiye ve Filistin'e büyük yarar sağlar

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Filistin ile deniz yetki anlaşması imzalanması halinde bu anlaşmadan hem Türkiye'nin hem de Filistin'in büyük yarar sağlayacağını belirtti.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ile Zekeriya Doğan Kültürevi işbirliğinde Türk Dünyası Gençlik Çalıştayı yapıldı.

Çalıştaya katılan Türk DEGS Başkanı Doç. Dr. Yaycı, Türklerin denizci bir millet olduğunu belirtti.

Denizlerinde güçlü donanması olmayan ülkelerin ayakta kalamayacağını ifade eden Yaycı, Türkiye'nin çevresinde savaşların yer aldığı ateş çemberine bugüne kadar güçlü ordusu sayesinde girmediğini, bundan sonra da Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi gemisini ve silahını yaparak gücünü devam ettirmesi gerektiğini kaydetti.

Yaycı, Türkiye'nin 2019 yılında "Mavi Vatan" kapsamında Libya ile imzaladığı münhasır ekonomik bölge anlaşmasını Filistin ile de imzalaması için yeni bir fırsat yakaladığını belirterek, şunları ifade etti:

"Filistin ile de deniz yetki anlaşması imzalamalıyız. Bu anlaşma ile Filistin'in hem denizlerdeki hakkı hem de Gazze Şeridi'nin kendisine ait olduğu hukuken tescillenmiş olacak. Filistin bu anlaşma sayesinde kara ülkesinin 2 katı deniz ülkesine sahip olacak. Gazze ise 20 kattan daha fazla deniz ülkesine sahip olacak. Buraların Filistin'e ait olduğu tescil edilecek. Türkiye de Kıbrıs kadar bir deniz alanına ilaveten sahip olacak. Bu anlaşmanın yapılmaması için hiçbir engel yok."

-" Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de bir hakkı yok"

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ile ilgili öne sürdüğü tezin çok iyi anlaşılması gerektiğini anlatan Yaycı, "Hukuken hiçbir geçerliliği olmayan bu tezi anlayıp dünyaya anlatmamız lazım. Yunanistan yarımada devletidir. Takımada devleti olmadığı için ana karası Doğu Akdeniz'de paylaşım yapabilecek kadar diğer devletlere yakın değildir. Bu nedenle Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de herhangi bir hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.