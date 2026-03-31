Haberler

Türkiye, Filistin'e Destek Vermeye Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu'nun, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan'a, Ankara'nın Filistin'e destek çabalarına ilişkin bilgi verdiği bildirildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Ağabekyan, pazartesi Büyükelçi Çobanoğlu'nu Ramallah'taki ofisinde kabul etti.

Dün gerçekleştiği belirtilen görüşme sırasında Büyükelçi Çobanoğlu, Türkiye'nin Filistin davasına yönelik son destek çabalarına ilişkin bilgi verdi.

Çobanoğlu, Türkiye'nin Filistin davasına yönelik çabalarının Gazze Şeridi'ndeki öğrencilerin eğitimlerini yurt dışında sürdürebilmelerine yönelik çalışmalar ile Filistin ve bölgede barışın sağlanmasına dönük siyasi ve diplomatik girişimleri kapsadığını ifade etti.

Ağabekyan da Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteği takdir ederek, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya sağlanan insani yardımlar ile Filistin davasına yönelik diplomatik çabaları övdü.

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğü, bölgede zaman zaman ateşkes uygulamalarına rağmen yoğun bombardıman ve sıkı ablukanın devam ettiği kaydedildi.

İsrail, Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen, günlük kanlı bombardımanlar ve uyguladığı sıkı abluka yoluyla Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'te başlattığı soykırım savaşını devam ettiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları devam ediyor. Bu kapsamda Filistinlilere yönelik öldürme, ev ve altyapı yıkımı, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi gibi ihlaller yaşanıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

