Fatma Betül Sayan Kaya, Şehit Polis Memurunun Ailesini Ziyaret Etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ömer Amilağ'ın Şanlıurfa'da yaşayan ailesini ziyaret ederek annesi Fatma Amilağ'a Türk bayrağı hediye etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ömer Amilağ'ın Şanlıurfa'da yaşayan ailesini ziyaret ederek annesi Fatma Amilağ'a Türk bayrağı hediye etti. Bayrağı öpüp başının üstüne koyan Amilağ, "Ben bu bayrakla gurur duyuyorum. Acım çok ama yine de gururluyum" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. İlk olarak Vali Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret eden Kaya, şeref defterini imzaladı ve kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Kaya, 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürülmesini istedi. Kaya daha sonra, 1998 yılında Bayburt'ta şehit olan Jandarma Er Nusret Gümüşkan'ın Eyyübiye Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Şehidin annesi Adile Gümüşkan ve kardeşi Mahmut Gümüşkan ile sohbet eden Kaya, aileye Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği Terörsüz Türkiye mektubunu verdi.

Ziyarette şehidin kız kardeşi Kübra Gümüşkan'ın okula gitmediğini öğrenen Kaya, yanında bulunan parti yetkililerine talimat vererek Kübra'nın eğitime başlaması için girişimde bulunulmasını istedi. Şehidin annesi Adile Gümüşkan ise Kürtçe olarak, "Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olsun, onu korusun" dedi.

Kentteki temasları kapsamında Kaya'nın bir diğer ziyareti, İzmir'in Balçova ilçesindeki saldırıda şehit olan polis memuru Ömer Amilağ'ın ailesine oldu. Kaya, şehidin annesi Fatma Amilağ ve babası Mahmut Amilağ ile bir süre sohbet etti. Aileye Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği Terörsüz Türkiye mektubunu takdim etti. Şehidin kız kardeşi Zekiye Amilağ mektubu sesli olarak okudu.

Kaya burada yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye'yi sizlerin desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuyla olumlu bir şekilde sonuçlandıracağız inşallah. Her zaman sizin duanıza, desteğinize talibiz. Cumhurbaşkanımız da mektubunda belirttiği gibi, sizleri incitecek en ufak bir durumun yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

TÜRK BAYRAĞINI ÖPÜP BAŞINI ÜSTÜNE KOYDU

Ziyaret sırasında anne Fatma Amilağ, kendisine verilen Türk bayrağını öpüp başının üstüne koyarak, "Ben bu bayrakla çok gurur duyuyorum. Acım çok ama yine de gururluyum" ifadelerini kullandı.

Anne Amilağ'ın sözleri Kaya'yı duygulandırdı. Fatma Betül Sayan Kaya, programı kapsamında Çocuk Esirgeme Kurumu ve huzurevini de ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
