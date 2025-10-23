Türk Askerinin Lübnan Görev Süresi 2 Yıl, Irak ve Suriye'ye Asker Gönderme Süresi 3 Yıl Uzatıldı

Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin kabul edilmesine dair TBMM Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan TBMM kararlarında, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılması ile Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İki tezkere de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.