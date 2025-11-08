Haberler

Türk Askeri Kosova'daki KFOR Görevine Devam Ediyor

Türk Askeri Kosova'daki KFOR Görevine Devam Ediyor
Güncelleme:
NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askerleri, güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerini sürdürüyor. KFOR'un sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarda, Türk askerlerinin sahada sağladığı güven verici varlık ve durumsal farkındalık belirtiliyor. Türkiye, KFOR'un komutasını da devraldı.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askerinin, Kosova genelinde güvenliği sağlamak için yürüttüğü devriye faaliyetleri sürüyor.???????

Mehmetçiğin Kosova genelindeki devriye faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar, KFOR'un sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Türk askerlerinin sahada görünür güven verici bir varlık sağlama ve durumsal farkındalığı artırma amacıyla devriyeler gerçekleştirdiği belirtilen paylaşımda, "Profesyonellik ile kararlılıkları sayesinde bölgesel istikrara katkıda bulunuyor ve Kosova'da yaşayan herkes için güvenli ve istikrarlı bir ortamın sürdürülmesini hedefleyen KFOR'un devam eden misyonunda kilit bir rol oynuyorlar." ifadesi kullanıldı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 33 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri de 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.

Öte yandan Türkiye, KFOR'un komutasını 3 Ekim'den itibaren bir yıllığına devraldı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
