Turizmde yöneticilere 'Motivasyon, Bağlılık ve Gelecek' programı düzenlendi

Antalya'da turizmdeki yöneticilere yönelik "Turizmde İnsan Hikayesi: Motivasyon, Bağlılık ve Gelecek" konulu program düzenlendi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ve Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) işbirliğinde gerçekleştirilen program, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapıldı.

POYD ve LATUYAB Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, sektördeki sorunları değerlendirmek ve çözüm önerileri oluşturmak amacıyla bu tür toplantıları organize ettiklerini söyledi.

Sektörde zaman zaman davranışsal alanlarda sıkıntılar yaşandığını ifade eden Saatçioğlu, turizmin başarısının merkezinde insan bulunduğunu ve insan ilişkilerinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Çalışan mutlu olduğu takdirde misafirine de daha iyi hizmet edeceğine işaret eden Saatçioğlu, "İnsana insanla hizmet verilen bir sektörüz. O insanlara eğer düzgün bir şekilde davranmazsak, onlar da bir şekilde misafirlerimize düzgün davranmayacak. Hepimiz aynı bir teknedeyiz ve o insanlara bizim ihtiyacımız var." dedi.

Programda, "işyerinde psikolojik taciz farkındalığı", "kadının sektördeki yeri", "yönetici yaklaşımı ve çalışanı elde tutma gücü", "turizm sektöründe yeni nesil eğitim içerikleri ve motivasyona katkısı", "değişen beklentiler, dönüşen sektör", "yeni kuşak ve turizmin geleceği" konularında sunum yapıldı.