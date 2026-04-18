Haberler

Turistik Tuz Ekspresi 2026 sezonunun ilk seferinde Çankırı'ya geldi

Turistik Tuz Ekspresi 2026 sezonunun ilk seferinde Çankırı'ya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Turistik Tuz Ekspresi, 2026 sezonunun ilk seferini gerçekleştirdi. Tren, Ankara Garı'ndan hareket ederek Çankırı'ya ulaşırken, çocuklardan oluşan halk oyunu ekibi de etkinlikte gösteri sundu.

Çankırı'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen Turistik Tuz Ekspresi, 2026 sezonunun ilk seferini gerçekleştirdi.

Yeni sezonun ilk seferi için sabah saatlerinde Ankara Garı'nda hareket eden tren, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Çankırı'ya ulaştı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programları kapsamında Ankara'ya götürülen Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Çocuk Akademisi'nde eğitim gören 200 öğrenci de şehri ziyarete gelen turistlerle tren yolculuğuna katıldı.

Ziyaretçiler, Çankırı'da Vali Hüseyin Çakırtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı tarafından karşılandı.

Karşılamada çocuklardan oluşan halk oyunu ekibi de gösteri sundu.

Ziyaretçiler, gün boyu Yer Altı Tuz Şehri'nin yanı sıra kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek, yöresel lezzetleri tatma imkanı bulacak, ardından akşam saatlerinde trenle yeniden Ankara'ya dönecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

