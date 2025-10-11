Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, üçüncü kez Zonguldak'a geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları koordinasyonunda Zonguldak Valiliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işbirliğiyle düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi üçüncü seferini gerçekleştirdi.

Trenle kente gelen yerli ve yabancı 120 turisti, Zonguldak Tren Garı'nda Madenci Korosu karşıladı.

Turistler, kısa bir konser veren Madenci Korosu'nun şarkılarına eşlik ederek dans etti.

Turistler, daha sonra Gökgöl Mağarası, Üzülmez Kültür Vadisi, Zonguldak Maden Müzesi ve Fener semtini ziyaret etmek üzere gardan ayrıldı.

BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya, ilk iki seferin daha çok tanıtım odaklı olduğunu söyledi.

Turistik Karaelmas Ekspresi'nin üçüncü seferinde tam doluluğa ulaşıldığını aktaran Çetinkaya, dördüncü sefer için de beklentilerinin aynı olduğunu kaydetti.

Çetinkaya, bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Batı Karadeniz Bölgesi'nin trenle farklı şekilde keşfedilmesi bizlerde mutluluk yaratıyor. Amacımız da zaten buydu." dedi.

Turistik Karaelmas Ekspresi turuna katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen Şerife Tutku da Madenci Korosu'nu ve Zonguldak'ı çok beğendiğini belirterek, "Çok güzeldi. Herkesin emeğine sağlık. Sosyal medyadan duyduk. Hemen gelmek istedik. Batı Karadeniz de sevdiğimiz bir bölgemiz." diye konuştu.

"Batı Karadeniz'i Keşfet" temasıyla gerçekleştirilen tur kapsamında, Zonguldak'ın tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra Filyos kıyıları, Yenice ormanları, Çankırı'daki Tuz Mağarası ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu da ziyaret ediliyor.