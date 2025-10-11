Haberler

Turistik Karaelmas Ekspresi Üçüncü Seferini Gerçekleştirdi

Turistik Karaelmas Ekspresi Üçüncü Seferini Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak'a üçüncü kez ulaştı. Yerli ve yabancı 120 turisti Madenci Korosu karşıladı. Turistler, Batı Karadeniz'in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti.

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, üçüncü kez Zonguldak'a geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları koordinasyonunda Zonguldak Valiliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işbirliğiyle düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi üçüncü seferini gerçekleştirdi.

Trenle kente gelen yerli ve yabancı 120 turisti, Zonguldak Tren Garı'nda Madenci Korosu karşıladı.

Turistler, kısa bir konser veren Madenci Korosu'nun şarkılarına eşlik ederek dans etti.

Turistler, daha sonra Gökgöl Mağarası, Üzülmez Kültür Vadisi, Zonguldak Maden Müzesi ve Fener semtini ziyaret etmek üzere gardan ayrıldı.

BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya, ilk iki seferin daha çok tanıtım odaklı olduğunu söyledi.

Turistik Karaelmas Ekspresi'nin üçüncü seferinde tam doluluğa ulaşıldığını aktaran Çetinkaya, dördüncü sefer için de beklentilerinin aynı olduğunu kaydetti.

Çetinkaya, bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Batı Karadeniz Bölgesi'nin trenle farklı şekilde keşfedilmesi bizlerde mutluluk yaratıyor. Amacımız da zaten buydu." dedi.

Turistik Karaelmas Ekspresi turuna katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen Şerife Tutku da Madenci Korosu'nu ve Zonguldak'ı çok beğendiğini belirterek, "Çok güzeldi. Herkesin emeğine sağlık. Sosyal medyadan duyduk. Hemen gelmek istedik. Batı Karadeniz de sevdiğimiz bir bölgemiz." diye konuştu.

"Batı Karadeniz'i Keşfet" temasıyla gerçekleştirilen tur kapsamında, Zonguldak'ın tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra Filyos kıyıları, Yenice ormanları, Çankırı'daki Tuz Mağarası ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu da ziyaret ediliyor.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Dünyanın sonunu getireceği söylenen böcekle ilgili korkutan uyarı: Tüm Türkiye'ye yayılabilir

Dünyanın sonunu getireceği söyleniyordu! Tüm Türkiye tehdit altında
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Wilma Elles çocuklarıyla Fransa'da korku dolu anlar yaşadı

Ünlü oyuncu çocuklarıyla birlikte kaldıkları otelde ölümden döndü
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.