Erzincan-Turistik Doğu Ekspresi, ilk durağı Erzincan'da

Ankara'dan törenle ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, bugün saat 07.30'da ilk durağı olan Erzincan'a ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile farklı üniversitelerden 42 öğrencinin katıldığı Turistik Doğu Ekspresi'ni Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile kent protokolü karşıladı. Erzincan'a gelen misafirlere yöresel kahvaltı ikram edildi. Yaklaşık 3 saat Erzincan'da mola verecek olan tren, daha sonra ikinci durağı olan Erzurum'a hareket edecek.

Haber-Kamera: Muzaffer Koşan/ (Erzincan-DHA)