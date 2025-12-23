Haberler

Erzincan-Turistik Doğu Ekspresi, ilk durağı Erzincan'da

Ankara'dan hareket eden Turistik Doğu Ekspresi, ilk seferini Erzincan'a gerçekleştirerek burada yöresel kahvaltı ikramı ile karşılandı. Tren, Erzincan'da yaklaşık 3 saat mola verdi.

Ankara'dan törenle ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, bugün saat 07.30'da ilk durağı olan Erzincan'a ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile farklı üniversitelerden 42 öğrencinin katıldığı Turistik Doğu Ekspresi'ni Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile kent protokolü karşıladı. Erzincan'a gelen misafirlere yöresel kahvaltı ikram edildi. Yaklaşık 3 saat Erzincan'da mola verecek olan tren, daha sonra ikinci durağı olan Erzurum'a hareket edecek.

Haber-Kamera: Muzaffer Koşan/ (Erzincan-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
