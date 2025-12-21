Haberler

Turistlik Doğu Ekspresi, yarın kış sezonu seferlerine başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferlerine yarın başlayacağını açıkladı. Toplamda 60 sefer düzenlenecek olan tren, 10 bin 800 yolcuya Türkiye'nin kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin, 2025-2026 kış sezonu seferlerine yarın başlayacağını belirterek, "Turistik Doğu Ekspresi, bu sezon toplam 60 sefer yapacak, 10 bin 800 yolcuya eşsiz bir deneyim sunacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, 2019 yılından bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan trenin, Türkiye'nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu raylar üzerinde tanıtmayı sürdüreceğini belirterek, "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri yarın başlayacak, 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Trenimiz Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak, 10 bin 800 yolcuya eşsiz bir deneyim sunacak" ifadelerini kullandı.

'ŞEHİRLERİN KÜLTÜRÜNÜ TANIMA FIRSATI SUNACAK'

Turistik Doğu Ekspresi'nin, rotası boyunca yolcularına sadece manzara değil, şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı da sunacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, dönüşte ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duruş yapılacak. 1360 kilometrelik güzergahta duruşlar dahil yaklaşık 33 saat süren yolculukta, karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar kartpostal tadında manzaralar sunacak. Her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin 160 yolcu kapasitesine sahip. Yataklı kompartımanlarda iki kişi konaklayabiliyor" dedi.

Uraloğlu ayrıca, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2019 yılından bu yana 81 binin üzerinde yolcuyu misafir ettiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
