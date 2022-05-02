Turhan Çömez'in İddiası: "Kılıçdaroğlu Açıkladıktan 3 Ay Sonra Man Adasındaki Şirket Kapanmış"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı dönemindeki özel kalem müdürü olan Turhan Çömez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ın yakınlarının 18 milyon dolar para transferi yaptığını açıklamasından 3 ay sonra Man Adası'ndaki söz konusu şirketin kapandığını açıkladı. Man adasına giderek şirketin daha önce bulunduğu binanın önünde konuşan Çömez, "Fakat öğrendik ki bu şirket Kılıçdaroğlu'nun iddialarından 3 ay sonra kapanmış, artık yok. Adanın tam merkezinde bulunan bu binanın içindeki şirket artık yok. Soru şu, böylesine önemli para transferlerinin gerçekleşmiş olduğu bu şirket Kılıçdaroğlu'nun iddialarından üç ay sonra neden kapandı?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, kardeşi ve eniştesinin "vergi cenneti" olarak adlandırılan Man Adası'ndaki Bellway Limited şirketi aracılığıyla 18 milyon dolar para transferi olduğunu 2017 yılında açıklamış, belgeleri paylaşmıştı. Erdoğan daha sonra Kılıçdaroğlu hakkında bu iddiayla ilgili tazminat dava açmış ve davayı kaybetmişti. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik mahkemeye banka dekontu sunmuş MASAK raporu da belgelerin doğruluğunu ortaya koymuştu. Yargıtay, Erdoğan'ın kaybettiği bu davada, "Davalı yanca dayanılan belgelerin sahteliği hususunda da herhangi bir tespit bulunmamaktadır" demişti.

"BU ŞİRKET KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINDAN ÜÇ AY SONRA NEDEN KAPANDI?"

Erdoğan'ın Başbakanlığı dönemindeki özel kalem müdürü ve doktoru Turhan Çömez, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı bu şirketin adresine gitti. Çömez, Victoria Street'teki Jubilee Buildings önünde konuştu. Çömez, "Fakat öğrendik ki bu şirket Kılıçdaroğlu'nun iddialarından 3 ay sonra kapanmış, artık yok. Adanın tam merkezinde bulunan bu binanın içindeki şirket artık yok. Soru şu, böylesine önemli para transferlerinin gerçekleşmiş olduğu bu şirket Kılıçdaroğlu'nun iddialarından üç ay sonra neden kapandı?" diye sordu.

"Daha çok adaya dikkat çekmek ve hiçbir şeyin gizli kalmayacağını vurgulamak için buraya geldim" diyen Çömez, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası belgeleriyle ilgili açıklamalarının ardından bu iddialar üzerine adayı tanımak ve varsa bilgi ulaşmak için geldim. Ada İngiltere'nin Kuzey Batısında İrlanda ile İngiltere arasında ada. Zenginlerin ilgi gösterdiği yer. Burasının en temel özelliği, vergiden muaf birçok iş yapabilme imkanı ve burada iş yapan kişilere oturum ve pasaport verilmesi. Dünya zenginlerinin ve siyasetçilerinin ilgi odağı haline gelmiş. Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili şirketin adresine de gittim. Şirket Kılıçdaroğlu'nun iddiasından sonra faaliyetini durdurmuş. Şirketin daha çok emlak işleriyle ilgili olduğu yazılı kayıtlarında.

"BULUNDUĞU YERDE YENİ BİR ŞİRKET KURULMUŞ"

Şirket binasının bulunduğu yere yeni bir şirket kurulmuş. Yeni şirket faaliyetini sürdürüyor. Burası da sonuçta bir devlet ve ayrı pasaportu var. Burada yapılanlarda yasalara tabi ve burada yapılanlar ulaşılabilecek bilgiler."

"BU KÜÇÜCÜK ADADA 300'DEN FAZLA JET VAR"

Çömez, hem şirketin eskiden bulunduğu binanın önünde hem de adada çektiği videoları da sosyal medya hesabından paylaştı. Çömez ada hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu ada Türkiye'de giderek meşhur olan ve çok fazla merak edilen bir ada, Man Adası. Bu adada 85 bin civarında insan yaşıyor ve oldukça varlıklı insanlar yaşıyor. Bu adanın bir diğer özelliği ise vergi cenneti olması. Burada yaptığınız yatırımlardan hiçbir şekilde vergi ödemiyorsunuz. Bu sebeple giderek dünyada popüler olmaya başladı. Bütün zenginler ve kısmen siyasetçiler paralarını buraya transfer etmeye ya da bir anlamda kaçırmaya başladılar. Bu küçücük adada 300'den fazla jet var. Geçtiğimiz yıllarda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu adayla ilgili çok önemli iddiaları gündeme getirdi ve bu ada ondan sonra giderek Türkiye gündeminde yer almaya başladı."