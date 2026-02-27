Eşi ölü bulunan kadına 'Kasten öldürme' suçlamasıyla dava

TOKAT'ın Turhal ilçesinde 2 yıl önce aracında silahla vurulmuş halde bulunan Muhammed Köseoğlu'nun (23) ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Köseoğlu'nun eşi Ş.K. (24) hakkında 'Kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçlarından dava açıldı.

Olay, 18 Ağustos 2024'te Turhal ilçesinde meydana geldi. Muhammed Köseoğlu, şehirler arası otobüs terminali civarında park halindeki aracın içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma yapıldı. Soruşturmayı yürüten Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Zile Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; olay günü Köseoğlu ile eşi Ş.K. arasında tartışma yaşandığı ve tartışmanın bir süre devam ettiği belirtildi.

SİLAHTA PARMAK İZİ YOK

Adli Tıp Kurumu raporuna göre Köseoğlu'nun sağ göğüs bölgesinden bitişik atış mesafesinden vurulduğu tespit edildi. Kriminal incelemede, şüphelinin el svap örneklerinde atış artığına rastlandığı, sol elinde antimon elementi bulunduğunun tespit edildiği bilgisi yer aldı. Olay sonrası ele geçirilen silah üzerinde parmak izi bulunmadığı, bu durumun silahın temizlenmiş olabileceği yönünde değerlendirildiği ifade edildi.

İLK DURUŞMA 29 NİSAN'DA

İddianamede; toplanan deliller, uzman raporları ve tanık ifadeleri doğrultusunda Ş.K. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu vurgulandı. Sanık hakkında ayrıca 'Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçlaması yönetildi. İddianame kabul edilirken, ilk duruşmanın 29 Nisan'da görüleceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı