Turhal'da Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri ve Piknik

Tokat'ın Turhal ilçesinde pide fırını işleten Hüseyin Köz, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla müşterilerine ücretsiz etli pide ve ayran ikramında bulundu.

Köz, iş yerine gelen müşterilerinden ücret almadığını belirterek, "Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla, Peygamber Efendimizin doğum günü dolayısıyla iş yerimize gelen eşe, dosta ve müşterilerimize pide ikramında bulunuyoruz. İkramımız bugün gün boyunca devam edecek." dedi.

Turhal'da aşevinden yemek alanlara piknik

Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla aşevinden destek alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar piknikte bir araya geldi.

Varvara Piknik Alanı'nda düzenlenen etkinliğe aşevinden destek alanlar ile sağlık sorunları nedeniyle evinden dışarıya çıkamayan 60 kişi katıldı.

Turhal Belediyesine ait otobüslerle evlerinden alınan vatandaşlar görevlilerin yardımıyla piknik alanına getirildi.

Canlı müzik eşliğinde mangalların yakıldığı piknikte katılımcılar keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe katılan Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, vatandaşlarla tek tek sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi.