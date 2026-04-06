Turhal'da "Maarifin Kalbinde Çocuk" etkinliği düzenlendi
Tokat'ın Turhal ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 'Maarifin kalbinde çocuk' etkinliği gerçekleştirildi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Mertol, hikaye anlatımını storigami tekniğiyle birleştirerek öğrencilere keyifli anlar yaşattı.
Atatürk Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki etkinlikte öğrencilerle buluşan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Mertol, hikaye anlatımını storigami tekniğiyle birleştirdi.
Origami sanatı eşliğinde düzenlenen etkinlikte masal kahramanı kuğu canlandırılırken, program sonunda Okul Müdürü Keziban Özcan, Mertol'a çiçek takdim etti.
Kaynak: AA / Hüseyin Daylak