Turhal'da 17 bin metre yol yenilendi

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından başlatılan asfaltlama çalışmalarında 17 bin metre yol yenilendi.

Turhal Belediyesince yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede 61 cadde ve sokakta altyapı ve yollar yenilendi.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Yenişehir semtinde devam eden çalışmaları inceledi.

Bekler, şehrin ulaşım kalitesini artırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Turhal'ın altyapısını güçlendirmek ve ulaşım kalitesini artırmak amacıyla başlattığımız asfalt yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Mimarsinan ve Cumhuriyet mahallelerini içine alan Yenişehir bölgesinde 1 milyon metrekarelik alanda yaptığımız çalışmalarla şehrimizin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmada bölgemizin büyük caddeleri olan Şehit İlhan Tan, Töre, Dudayev caddelerimiz başta olmak üzere toplam 17 bin 58 metre yolumuzu yeniledik." dedi.