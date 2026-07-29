Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı

Mersin’in Mezitli ilçesinde film sahnelerini aratmayan bir soygun ve şiddet olayı yaşandı. Bir eczaneye taksiyle gelen kadın şüpheli, iş yeri sahibini darp ettikten sonra raflardaki ilaçları gasbederek kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TAKSİYLE GELDİ, DEHŞET SAÇTI

Mersin Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre olay, Mezitli ilçesindeki bir eczanede meydana geldi. Eczaneye ticari taksi ile gelen E.T. isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yeri sahibine saldırdı. Eczacıyı darp eden şüpheli, ardından raflarda bulunan ilaçları zorla alarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

ÖZEL EKİP KISA SÜREDE YAKALADI

İhbar üzerine harekete geçen Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için özel bir ekip kurdu. Ekiplerin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda kaçan E.T., kısa süre içerisinde saklandığı adreste gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgusu ve işlemleri tamamlanan şüpheli E.T., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan kadın gaspçı, cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı