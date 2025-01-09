Turgutlu ve Ahmetli'de Kamu Görevlilerine Eğitim İhvalleri

Manisa'nın Turgutlu ve Ahmetli ilçelerinde görev yapan kamu görevlilerine "İhmal ve İstismar Bildirimi Yükümlülüğü" konusunda eğitim verildi.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mesadet Özcan Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü uzmanları ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri katılımcılara sunum yaptı.

Eğitimde ayrıca Turgutlu Adliyesinde bulunan Adli Görüşme Odaları (AGO) bilgilendirmesi ile Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından da sunum gerçekleştirildi.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, ilçede 2020 yılında kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün bilgilendirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı da katıldı.