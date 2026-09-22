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Turgutlu'daki saldırıda fail gözaltına alındı, Yılmaz öğrencilere geçmiş olsun diledi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğrencilerin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, yaralı öğrencilere geçmiş olsun diledi; failin gözaltına alındığını ve sürecin takip edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin, "Fail gözaltına alınmış olup olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili kurumlarımız tarafından yürütülen süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve öğrencilerimizin yaralandığı elim hadise hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Fail gözaltına alınmış olup olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili kurumlarımız tarafından yürütülen süreci yakından takip ediyoruz."

Kaynak: AA
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