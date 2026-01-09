Haberler

Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı; 1 ölü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Halil İnan (63) yaşamını yitirdi.

KAZA ANI KAMERADA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Halil İnan'ın (63) hayatını kaybettiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamera kaydında TIR ile otomobilin kavşakta çarpıştığı anlar yer aldı.

Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
