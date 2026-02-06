Haberler

Manisa'da sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bir sitenin istinat duvarının yıkılmasına ve bir apartman dairesinde hasara yol açtı. Bölgedeki toprak kayması, güvenlik ekiplerinin müdahalesini gerektirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sağanak nedeniyle yıkılan sitenin istinat duvarı, bir apartman dairesinde hasara neden oldu.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla şiddetini artırdı.

Yağışlar nedeniyle Ergenekon Mahallesi'nde bir site ile Turgutlu Anadolu Lisesi arasında kalan bölümde toprak kayması meydana geldi.

Kayan toprak ve üzerindeki zeytin ağaçları, sitenin yaklaşık 7 metre uzunluğundaki istinat duvarını yıkarak apartman dairesinde hasara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri site içerisinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
