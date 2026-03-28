Manisa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Manisa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen sağanak yağış yolları olumsuz etkileyerek yayaların ve sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı. Hemen ardından su tahliye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yüzünden yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle yayalar ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Eski Manisa Yolu üzerinde yükselen su seviyesi nedeniyle 2 otomobil ile 1 işçi servisi mahsur kaldı. Bu araçlardaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve Turgutlu Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince güvenlik önlemi alınarak geçici süre trafiğe kapatılan yolda, ekipler su tahliye çalışması başlattı.

Çalışmaların ardından mahsur kalan araçlar güvenli bölgeye çekilip yol yeniden ulaşıma açıldı.

Trafikte yoğunluğa yol açan yağışın aralıklarla sürdüğü ilçede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'ın birçok kentinde patlama

İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'da patlamalar
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar

Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
Su basan yoldan geçmeye çalışan araçta can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı

Su basan yoldan geçmeye çalışan araçta can pazarı
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin

Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
İran Dubai'de ABD askerlerinin sığınaklarının vurulduğunu iddia etti

Bu iddia doğruysa Trump'ın en büyük sınavı başlar! 500 ABD askeri...
İzzet Ulvi Yönter istifa etti, gözler Sedat Peker'de

Deprem etkisi yaratan istifa sonrası tüm gözler Sedat Peker'de

Su basan yoldan geçmeye çalışan araçta can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı

Su basan yoldan geçmeye çalışan araçta can pazarı
Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında

Başgardiyan Hayal ölü bulundu, şüpheli isim dikkat çekici
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı

Otel odasındaki baskından şok detay: Genç sevgilinin iç çamaşırından..