Turgutlu'da Otomobil Ev Duvarına Çarptı: 2 Yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin evin duvarına çarpması sonucu sürücü ve oğlu yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İbrahim Var (40) idaresindeki 45 ZC 7120 plakalı otomobil, Bozkurt Mahallesi Özgün Sokak'ta, bir evin duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kazada yaralanan İbrahim Var ve oğlu Metin Var (8), sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel