Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kardeşten biri ağır yaralandı. Kazada yaralanan Tayfun Ş. hastaneye kaldırıldı.
Murat Y'nin kullandığı 35 AZD 252 plakalı otomobil, Ankara-İzmir kara yolu Ergenekon Mahallesi Kavşağı'nda, 45 AGE 395 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklette bulunan Tayfun Ş. (32) ile kardeşi Bekir Ş. (30) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tayfun Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel