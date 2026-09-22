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Turgutlu'da lise yakınındaki saldırıda 8 kişi yaralandı, CHP'li Sarı tepki gösterdi

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Turgutlu'da lise yakınındaki saldırıda 8 kişi yaralandı, CHP'li Sarı tepki gösterdi
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lise yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin yaralandığını bildirdi. Sarı, okul çevresinde silahların konuştuğu ve öğrencilerin can güvenliğinin tehdit altında olduğu tablonun kabul edilemez olduğunu söyledi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Manisa'da bir lise önünde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Çocuklarımızın eğitim gördüğü okulların çevresinde silahların konuştuğu, öğrencilerin can güvenliğinin tehdit altında olduğu bir tablo kabul edilemez. Okul kapısına kadar ulaşan bu şiddetin sıradanlaştırılmasına göz yumulamaz" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Manisa'da bir lise önünde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Sarı, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8 kişinin yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Çocuklarımızın eğitim gördüğü okulların çevresinde silahların konuştuğu, öğrencilerin can güvenliğinin tehdit altında olduğu bir tablo kabul edilemez. Okul kapısına kadar ulaşan bu şiddetin sıradanlaştırılmasına göz yumulamaz.

Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesini bekliyoruz. Geçmiş olsun Manisa."

Kaynak: ANKA
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